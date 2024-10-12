Dark Math Games, еще одна студия авторов Disco Elysium, создает научно-фантастическую детективную игру XXX Nightshift

Недавно сообщалось, что авторы Disco Elysium основали студию Longdue и работают над психологической RPG. Однако другая часть разработчиков основала вторую студию — Dark Math Games. Новая британская студия работает над детективной ролевой игрой XXX Nightshift.
Действие игры происходит в 2086 году. Вы — патрульный, который застрял на отдаленном горнолыжном курорте в межсезонье. Но это не обычный отпуск. Вас ждут бурные вечеринки, таинственные гости и тайна, скрывающаяся подо льдом.
Ключевые особенности игры:
- Создавайте историю своего персонажа, делая собственный выбор.
- Система, которая уважает ваше время и интеллект.
- Найдите партнера или действуйте в одиночку
- Используйте набор Maboul Kit для подготовки к допросам и расследованиям
- Изменяйте время и пространство, чтобы получить более глубокое понимание.
Ну, чёт какая-то дешёвая пародия на Диско.
Ясно, это чтоб при поиске прона я находил эту текстовую игру.
Играть за женщину - прохожу мимо.
Авторы Disco Elysium - Курвиц и Ростов. Они участвуют в разработке?
стиль как в диско элизиуме. тот же интерфейс, только здесь ещё какое то ухо можно использовать. посмотрим.
ну и гвнина , больше на заставку для раб стола похож и то далеко не самую лучшую… эт тип за прон игру выдают этот трешак ?