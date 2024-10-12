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XXX Nightshift 2026 г.
Адвенчура, Инди, Вид сверху
4 1 оценка

Dark Math Games, еще одна студия авторов Disco Elysium, создает научно-фантастическую детективную игру XXX Nightshift

monk70
Новости

Недавно сообщалось, что авторы Disco Elysium основали студию Longdue и работают над психологической RPG. Однако другая часть разработчиков основала вторую студию — Dark Math Games. Новая британская студия работает над детективной ролевой игрой XXX Nightshift.

Действие игры происходит в 2086 году. Вы — патрульный, который застрял на отдаленном горнолыжном курорте в межсезонье. Но это не обычный отпуск. Вас ждут бурные вечеринки, таинственные гости и тайна, скрывающаяся подо льдом.

Ключевые особенности игры:

  • Создавайте историю своего персонажа, делая собственный выбор.
  • Система, которая уважает ваше время и интеллект.
  • Найдите партнера или действуйте в одиночку
  • Используйте набор Maboul Kit для подготовки к допросам и расследованиям
  • Изменяйте время и пространство, чтобы получить более глубокое понимание.
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, чёт какая-то дешёвая пародия на Диско.

0
Scorpion_GamePlay

Ясно, это чтоб при поиске прона я находил эту текстовую игру.

0
Everect

Играть за женщину - прохожу мимо.

-1
Ahnx

Авторы Disco Elysium - Курвиц и Ростов. Они участвуют в разработке?

-2
антон фекалис

стиль как в диско элизиуме. тот же интерфейс, только здесь ещё какое то ухо можно использовать. посмотрим.

-2
Wolfenstein

ну и гвнина , больше на заставку для раб стола похож и то далеко не самую лучшую… эт тип за прон игру выдают этот трешак ?

-3