Dark Math Games, еще одна студия авторов Disco Elysium, создает научно-фантастическую детективную игру XXX Nightshift

Недавно сообщалось, что авторы Disco Elysium основали студию Longdue и работают над психологической RPG. Однако другая часть разработчиков основала вторую студию — Dark Math Games. Новая британская студия работает над детективной ролевой игрой XXX Nightshift.

Действие игры происходит в 2086 году. Вы — патрульный, который застрял на отдаленном горнолыжном курорте в межсезонье. Но это не обычный отпуск. Вас ждут бурные вечеринки, таинственные гости и тайна, скрывающаяся подо льдом.

Ключевые особенности игры: