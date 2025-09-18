Трансформация проекта: "наследница" Disco Elysium получила новое название и вид камеры

Студия Dark Math Games, в которой трудится около 20 бывших сотрудников ZA/UM, объявила о серьёзных переменах в своём проекте. Игра, ранее известная как XXX Nightshift, сменила название и теперь называется Tangerine Antarctic.

По задумке авторов, новое название лучше отражает сеттинг, ведь именно отель Tangerine Antarctic станет главным местом действия. Но перемены коснулись не только названия: изометрическая детективная игра в духе Disco Elysium превратилась в полноценную RPG с видом от третьего лица. Причины смены формата разработчики не раскрыли, но подчеркнули, что нелинейный детективный сюжет и уникальная ролевая система, «уважающая время игрока», останутся ключевыми элементами.

Напомним, проект был анонсирован в 2024 году и сразу позиционировался как духовная наследница Disco Elysium благодаря схожей атмосфере и глубоким диалогам. Теперь же команда обещает более масштабное RPG-приключение, сохранившее авторский подход к нарративу.

В Steam уже появились свежие скриншоты игры, однако точная дата релиза Tangerine Antarctic пока не объявлена.