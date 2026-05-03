Ядерный титбит 2 31.08.2006
Адвенчура
6.2 71 оценка

Эпоха "дикого трэша": "Ядерному Титбиту 2" в этом году исполняется 20 лет

TheSkoofLord

В этом году отмечает юбилей проект, который в свое время стал апогеем безумия в жанре «русского квеста». Ровно 20 лет назад, в 2006 году, на прилавках появилась «Ядерный Титбит 2» - игра, которая не знала границ приличия, логики и здравого смысла.

Для тех, кто забыл (или пытался забыть), напоминаем, какой «футурологический» прогноз давали нам разработчики на заре тысячелетия.

Сюжет, который невозможно придумать сегодня:

  • Москва 2010: В 2006-м это казалось «ближайшим будущим». По версии игры, власть в столице захватили радикальные группировки с нетрадиционной ориентацией.
  • Тотальные запреты: Под страхом смерти в Москве будущего были запрещены любые контакты с женщинами, а также главные радости русского человека — пиво, футбол и рок-музыка.
  • Последний оплот: Единственным сопротивлением стали фанаты знаменитых футбольных клубов, чьи силы к началу игры были на исходе.
  • Безумный ростер героев: Чтобы спасти мир, главной героине пришлось объединиться с поистине сюрреалистичной командой: огромным механическим зайцем-убийцей, нетрадиционной ориентации, силами Сатаны, загадочным Аббатом и существами, рожденными в результате неудачных экспериментов с радиацией.

Игра запомнилась не только своим кислотным визуалом и трэш-юмором, но и саундтреком от группы «Deadушки», который идеально подчеркивал атмосферу постапокалиптического абсурда.

Сегодня «Ядерный Титбит 2» выглядит как капсула времени из эпохи, когда разработчики не боялись рисковать, шокировать и выпускать проекты, которые сейчас бы просто не прошли ни один цензурный фильтр.

QuerulousLytton
власть в столице захватили радикальные группировки с нетрадиционной ориентацией. Тотальные запреты

Как в воду глядели.

Kaizer-Soze

Сложно представить, что бы в нынешнее время что-то подобное вышло.

FumblingLysanias

Первый был "да". Второй слабый и "паразитировал" на успехе(условном) оригинала.

AchingGarrison
власть в столице захватили радикальные группировки с нетрадиционной ориентацией.

К сожалению,не только в столице)...

Ramonruns

смело, трешово, угарно, криво, но без страха и оглядки на чужое мнение. Нынешняя игроиндустрия стала стерильна, боится экспериментов и главное прогибается под давлением людей которые в игры не играют, но требуют

