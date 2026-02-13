Тени выходят на охоту: на State of Play представили кооперативный стелс-экшен Yakoh Shinobi Ops

На презентации State of Play анонсировали кооперативный стелс-экшен Yakoh Shinobi Ops. Проект рассчитан на команду из четырёх игроков, которым предстоит проникать на охраняемые территории, выполнять задания и незаметно покидать зону операции.

Мир игры полон опасностей: враги внимательно стерегут периметр, а по следу ниндзя идут бессмертные преследователи. Ошибка приведёт к провалу миссии и перезапуску. Каждый герой обладает уникальными умениями — от отвлечения противников до скрытного преодоления препятствий. Разработчики подчёркивают, что успех зависит от координации, тактики и умения не оставлять следов.

Релиз намечен на 2027 год для PS5 и PC.