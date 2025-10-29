Sega предлагает фанатам Yakuza выйти замуж или жениться на любимом персонаже всего за 78 тысяч рублей

Компании Sega и RGG Studio объявили о проведении масштабной выставки "Четыре церемонии жизни", приуроченной к 20-летнему юбилею культовой серии игр Like a Dragon (известной на Западе как Yakuza). Мероприятие затронет ключевые этапы человеческой жизни, и один из них - брак - был интерпретирован разработчиками весьма буквально.

В рамках выставки фанаты получат уникальную возможность "вступить в брак" с любимым персонажем вселенной. Для "церемоний" подготовлены полноразмерные стенды с одиннадцатью героями, а оформленное в стиле свадебного зала пространство станет фотозоной, где можно сделать снимки с "возлюбленным".

Для самых хардкорных фанатов есть "Специальный свадебный пакет" за 150000 иен (около 78000 рублей). За эти деньги поклонник получает личную церемонию в отдельной комнате, услуги визажиста и фотографа, а также возможность сделать снимки в свадебном платье или смокинге рядом с выбранным персонажем. На торжество можно пригласить до десяти гостей.

После завершения церемонии "новобрачным" выдадут не имеющее юридической силы свидетельство о браке, а также… документы о разводе, чтобы при желании можно было сразу же расторгнуть союз. Стать счастливчиком будет непросто: такой шанс выпадет лишь 15 участникам, которые будут определены по результатам лотереи.

Выставка "Четыре церемонии жизни" пройдет в Токио с 28 ноября по 22 декабря 2025 года, а в Осаке — с 6 по 24 февраля 2026 года.