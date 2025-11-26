Большие скидки для фанатов серии: обновлённые Yakuza 0, Kiwami и Kiwami 2 стали доступнее для владельцев оригиналов

SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio объявили выгодные предложения для владельцев цифровых версий Yakuza 0, Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2. Уже 8 декабря на PlayStation 5, Xbox Series и ПК выйдут обновлённые издания, а пользователи прошлых поколений смогут перейти на современные версии заметно дешевле — вплоть до символической суммы.

Yakuza 0 Director’s Cut получила самое масштабное обновление. Игру дополнили новыми кат-сценами, кооперативным режимом Red Light Raid, английской озвучкой и расширенной локализацией, включая русский язык. Вернулась и оригинальная музыкальная тема Bubble, отсутствовавшая в западном релизе. Владельцы цифровых копий для PS4, Xbox One или Steam смогут перейти на Director’s Cut за $14.99 вместо $49.99, если приобрели игру до 8 декабря. Однако сохранения переносить нельзя, и предложения не действуют для подписок или физических копий.

Yakuza Kiwami также получила расширенную языковую поддержку и возвращение культовых треков Receive You [Reborn] и Bleed. Обновление до версий для PS5 и Xbox Series обойдётся всего в $1.99 вместо $19.99 при соблюдении тех же условий владения.

Самое щедрое предложение касается Yakuza Kiwami 2: пользователи цифровых версий для PS4 и Xbox One смогут перейти на обновлённые версии полностью бесплатно. И Kiwami, и Kiwami 2 также выйдут 8 декабря на Steam, а дополнительные детали для текущих владельцев на ПК объявят позднее.

Во всех случаях перенос сохранений невозможен, а предложения распространяются только на цифровые покупки, сделанные до указанных дат.