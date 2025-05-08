Компания Sega выпустила серию трейлеров Yakuza 0 Director's Cut в преддверии глобального релиза, который состоится 5 июня. Обновлённая версия культового экшена 2015 года выходит на Nintendo Switch 2 и порадует фанатов как новым контентом, так и свежей озвучкой.

Один из трейлеров демонстрирует оригинальную вступительную песню Bubble от группы Shōnan no Kaze, сопровождаемую отрывками внутриигровых сцен. Остальные видео акцентированы на английской озвучке — Кадзуму Кирю озвучил Йонг Йеа, а Горо Мадзиму — Мэттью Мерсер. Для Йеа это не первый опыт в роли Кирю: он также работал над Like a Dragon Gaiden и Infinite Wealth.

Yakuza 0 Director's Cut обойдётся в $49,99 и предложит расширенный сюжет, новые сцены и поддержку онлайна. В сетевом режиме будет доступно 60 играбельных персонажей, включая разные стили Кирю и Мадзимы.

Игра уже доступна на PS4, PS5, Xbox One и ПК, а теперь готовится покорить и гибридную консоль Nintendo.