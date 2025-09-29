Любовь ПК-геймеров к Yakuza 0 помогла серии выйти на мировой уровень, считает руководитель Ryu Ga Gotoku

В эксклюзивном интервью в рамках PC Gaming Show Tokyo Direct директор и исполнительный продюсер Ryu Ga Gotoku Studio, Масаёси Ёкояма, поделился историей успеха серии Yakuza на мировом рынке и особой ролью ПК-геймеров в этом процессе.

«Для нас ПК-игроки имеют особое значение», — рассказал Ёкояма. Ранее игры студии выходили исключительно на PlayStation и были ориентированы на японский рынок. «Серия изначально создавалась по концепции “японцы делают игру для японцев”, и мы не предполагали, что она будет принята во всем мире. Но когда мы локализовали язык и создали условия для глобальных игроков, рынок ПК принял Yakuza 0 с огромным энтузиазмом. Это помогло нашей студии расти и подтолкнуло нас к глобализации».

Yakuza 0 стала для многих игроков на ПК первым опытом в серии. Игра предлагает захватывающее изображение перегретых 80-х в Японии, самодостаточный сюжет и глубокий проработанный мир, при этом знакомя игроков с ключевыми персонажами, такими как Мадзима. Благодаря этому она стала отличной точкой входа для новичков и одновременно интересной для давних фанатов.

«Для студии и самой серии ПК-игроки сыграли невероятно важную роль», — подчеркнул Ёкояма. «Я искренне верю, что мы достигли сегодняшнего успеха благодаря им. В будущем мы надеемся продолжать вместе создавать увлекательные и интересные игры».

Ёкояма также рассказал о Yakuza Kiwami 3, следующей игре студии. В ней появятся улучшенная графика по сравнению с оригиналом 2010 года, новая сюжетная ветка Dark Ties, новые виды оружия и наборы движений, вдохновленные историческим королевством Рюкю на Окинаве. «Даже если вы новичок в серии, Yakuza Kiwami 3 легко увлекает и позволяет начать свое путешествие в мир Yakuza», — отметил продюсер.

Таким образом, ПК-геймеры не только помогли Yakuza выйти за пределы Японии, но и стали важной частью её глобального успеха, открывая серию новым игрокам и способствуя её эволюции. Сегодня Yakuza — это не просто культовый хит, а полноценный гигант индустрии, способный удивлять и завораживать игроков по всему миру.