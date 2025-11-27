ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Yakuza 0 24.01.2017
Экшен, Открытый мир
8.5 516 оценок

Оригинальная Yakuza 0 исчезнет из продажи

monk70 monk70

Не так давно Sega объявила, что Yakuza 0 Director's Cut, выходящая 8 декабря, будет доступна по сниженной цене для владельцев оригинала на PS4 или Xbox One. Это может показаться отличным предложением для фанатов, но у любой сделки есть свои недостатки, поскольку оригинальная Yakuza 0 будет снята с продажи через несколько дней.

Команда студии Ryu Ga Gotoku подтвердила, что Yakuza 0 Director's Cut заменит оригинальную версию. Только те, кто приобретёт игру на PlayStation 4, Xbox One или в Steam до 8 декабря, смогут продолжить её скачивать и играть. В противном случае оригинальная Yakuza 0 будет заменена в цифровых магазинах, что также относится к комплекту Yakuza Complete Series.

9
7
Yakuza 0
24.01.2017
Комментарии:  7
Ваш комментарий
FireShow3500

Моя паранойя никогда ещё не подводила

4
William Dwight

хорош)

1
Гомер11

Пойду пocpy.

4
вортигонт вортигонтович

у меня сосиска отварная упала на пол!!

3
Doctor_Zloi

Балин, старина... Сочувствую. В СМИ звонил уже? Я считаю, что это должно быть освещено на весь мир.)))
P.S.: за продукт реально обидно)

Giggity
3
The Path to Yourself
Оригинальная Yakuza 0 исчезнет из продажи

Но только не с

3