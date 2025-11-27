Оригинальная Yakuza 0 исчезнет из продажи

Не так давно Sega объявила, что Yakuza 0 Director's Cut, выходящая 8 декабря, будет доступна по сниженной цене для владельцев оригинала на PS4 или Xbox One. Это может показаться отличным предложением для фанатов, но у любой сделки есть свои недостатки, поскольку оригинальная Yakuza 0 будет снята с продажи через несколько дней.

Команда студии Ryu Ga Gotoku подтвердила, что Yakuza 0 Director's Cut заменит оригинальную версию. Только те, кто приобретёт игру на PlayStation 4, Xbox One или в Steam до 8 декабря, смогут продолжить её скачивать и играть. В противном случае оригинальная Yakuza 0 будет заменена в цифровых магазинах, что также относится к комплекту Yakuza Complete Series.