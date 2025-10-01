ЧАТ ИГРЫ
Yakuza 0 24.01.2017
Экшен, Открытый мир
8.5 504 оценки

PC-игроки раскритиковали SEGA за Yakuza 0: Director's Cut: отсутствие возможности апгрейда, мало изменений и DRM-защита

AceTheKing AceTheKing

Недавно компания SEGA объявила о том, что Yakuza 0: Director's Cut выйдет 8 декабря на PC и PS5.

Анонс улучшенного переиздания был встречен игроками в Steam крайне холодно: пользователи создали множество тем, в которых призывают не идти на поводу у SEGA и не покупать обновлённое издание игры.

Среди основных причин недовольства:

  • Отсутствие возможности апгрейда стандартной Yakuza 0 до Director's Cut - оригинальная игра часто продается на распродаже по цене в $10-15, в то время как Yakuza 0: Director's Cut для Nintendo Switch 2 стоит $50 - вероятно столько же она будет стоить и для других платформ, когда на неё откроются предзаказы. Несмотря на то, что цены в Steam на игру ещё нет, Yakuza 0: Director's Cut идёт как отдельный товар, что подразумевает то, что она будет продаваться отдельно от стандартной версии Yakuza 0;
  • Так же пользователи недовольны слишком малым количеством изменений в Director's Cut относительно оригинальной игры;
  • Досталось SEGA и за многозначительное "TBD" в графе "Сторонняя DRM-защита" - игроки призывают издателя не лукавить и честно заявить о том, что он планирует использовать Denuvo, как и в других своих играх.

Похоже, что японский издатель не отплатил PC-игрокам той же монетой:

Любовь ПК-геймеров к Yakuza 0 помогла серии выйти на мировой уровень, считает руководитель Ryu Ga Gotoku
-zotik-

Бояра хлебом не корми, но дай ущемиться

Геральт Батькович

Терпилу хлебом не корми, но дай с лопаты навернуть

ZAUSA
Досталось SEGA и за многозначительное "TBD" в графе "Сторонняя DRM-защита" - игроки призывают издателя не лукавить и честно заявить о том, что он планирует использовать Denuvo, как и в других своих играх.

Они напрямую не сказали, что будут использовать Denuvo, как и в других своих играх? Вот это серьёзная претензия. Тут да, надо хейтить.

jax baron

не раньше писали - а теперь как божый дар преподносят, как брать с ней перестанут по настоящем так и дюнева уйдёт раз и навсегда.

ZAUSA jax baron
как брать с ней перестанут по настоящем так и дюнева уйдёт раз и навсегда.

До коммунизма?

jax baron ZAUSA

нет до обычного как раньше - покупаем игру без куска дерьма

Lady_Leda

Так сега всегда была очень жадным издателем, они длс к тотал вару продают чуть ли не по цене самой игры.

jax baron

TBD - drm всё правильно они теперь дюневу анонсируют как нечто (как мана небесная) - это вот то что происходит когда зло распускают дальше а не сдерживают - так что привыкайте - я не удивлюсь если мы ещё скоро за дюневу платить будем отдельно