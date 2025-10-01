PC-игроки раскритиковали SEGA за Yakuza 0: Director's Cut: отсутствие возможности апгрейда, мало изменений и DRM-защита

Недавно компания SEGA объявила о том, что Yakuza 0: Director's Cut выйдет 8 декабря на PC и PS5.

Анонс улучшенного переиздания был встречен игроками в Steam крайне холодно: пользователи создали множество тем, в которых призывают не идти на поводу у SEGA и не покупать обновлённое издание игры.

Среди основных причин недовольства:

Отсутствие возможности апгрейда стандартной Yakuza 0 до Director's Cut - оригинальная игра часто продается на распродаже по цене в $10-15, в то время как Yakuza 0: Director's Cut для Nintendo Switch 2 стоит $50 - вероятно столько же она будет стоить и для других платформ, когда на неё откроются предзаказы. Несмотря на то, что цены в Steam на игру ещё нет, Yakuza 0: Director's Cut идёт как отдельный товар, что подразумевает то, что она будет продаваться отдельно от стандартной версии Yakuza 0;

Так же пользователи недовольны слишком малым количеством изменений в Director's Cut относительно оригинальной игры;

Досталось SEGA и за многозначительное "TBD" в графе "Сторонняя DRM-защита" - игроки призывают издателя не лукавить и честно заявить о том, что он планирует использовать Denuvo, как и в других своих играх.

Похоже, что японский издатель не отплатил PC-игрокам той же монетой: