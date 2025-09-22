По сообщениям, Yakuza 0: Director's Cut выйдет на ПК и PS5 в этом году после периода эксклюзивности на Switch 2

Многие считают Yakuza 0 одной из лучших, если не лучшей, игрой серии. Она может вскоре вернуться на ПК и PS5.
Ранее в этом году SEGA выпустила немного расширенную версию классики криминальной драмы эксклюзивно для Switch 2. Так называемая Yakuza 0: Director's Cut включает в себя дополнительные кат-сцены, насыщенный экшеном кооперативный режим и опциональную английскую озвучку.
Согласно новым сообщениям, эта версия игры, по-видимому, выйдет на ПК и PS5. Польский сайт PPE, который ещё на прошлой неделе заявлял, что Microsoft Flight Simulator 2024 появится на консоли Sony в ноябре этого года, заявляет, что Yakuza 0: Director's Cut уже не за горами.
Согласно информации, Yakuza 0 Director's Cut выйдет 8 декабря на физических носителях для ПК и PlayStation 5. Стоимость игры составит 49,99 евро и 44,99 долларов.
Конечно, на эту среду, 24 сентября, запланирована прямая трансляция RGG. Предполагается, что во время трансляции будет сделано объявление.
Русские сабы туда завезли?
без сабов. Сабы только в кивами 1 и 2
Будут русские сабы в директор кат
разве в кивами 1, 2 были официальные сабы? вроде русификаторы всегда ставились...
Пыталась скачать с вашего сайта трейнер для Элден ринг.
Вообще не получается, все браузеры блокируют с пометкой, что вирус, во всех браузерах антивирус при этом отключен, на компе тоже, помогите( // Валерия Борукаева
Похоже, скоро будем играть в Mafia 5 😊 😊😊😊 // Oleg Smirnov
уверен что дадут бесплатно так как у кого есть копия игры стиме