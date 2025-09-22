По сообщениям, Yakuza 0: Director's Cut выйдет на ПК и PS5 в этом году после периода эксклюзивности на Switch 2

Многие считают Yakuza 0 одной из лучших, если не лучшей, игрой серии. Она может вскоре вернуться на ПК и PS5.

Ранее в этом году SEGA выпустила немного расширенную версию классики криминальной драмы эксклюзивно для Switch 2. Так называемая Yakuza 0: Director's Cut включает в себя дополнительные кат-сцены, насыщенный экшеном кооперативный режим и опциональную английскую озвучку.

Согласно новым сообщениям, эта версия игры, по-видимому, выйдет на ПК и PS5. Польский сайт PPE, который ещё на прошлой неделе заявлял, что Microsoft Flight Simulator 2024 появится на консоли Sony в ноябре этого года, заявляет, что Yakuza 0: Director's Cut уже не за горами.

Согласно информации, Yakuza 0 Director's Cut выйдет 8 декабря на физических носителях для ПК и PlayStation 5. Стоимость игры составит 49,99 евро и 44,99 долларов.

Конечно, на эту среду, 24 сентября, запланирована прямая трансляция RGG. Предполагается, что во время трансляции будет сделано объявление.