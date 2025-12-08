Состоялся релиз Yakuza 0: Director's Cut на PC, PS5 и Xbox Series X/S - игра вышла без защиты Denuvo

Сегодня состоялся релиз Yakuza 0: Director's Cut от компании SEGA. Игра вышла на PC без защиты Denuvo и уже появилась в сети.
Director’s Cut добавляет новые видеоролики, раскрывающие предысторию персонажей и ключевые события. Кроме того, в отличии от оригинальной Yakuza 0, Director's Cut получила официальную текстовую русскую локализацию.
Yakuza 0: Director's Cut доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
На Плейграунде праздник, Сега уже не такая плохая))
Сега впаривает игру 2015 года по пятому кругу ради пары новых катсцен. Денуво нет просто потому что защита стоит дороже чем этот ленивый кэшграб
Да пусть хоть по 10 кругу впаривают, если игра шедевр. А в данном случае перед нами именно шедевр. Точка.
Называть визуальную новеллу с унылым закликиванием болванчиков и камерой из нулевых искусством это признак полного отсутствия вкуса. Геймплей состоит из чтения тонн текста и борьбы с кривым управлением а не с врагами
на фоне всех современных игр, yakuza это hiddengum
Вот бы все якудзы обновились официально до русской локализации, потому что русификаторов от "энтузиастов" фиг дождёшься. Всё тянут и тянут резину... годами. Даже платные русификаторы до сих пор всё никак не могут родить к той же якудзе Judgment, который мираклы переводят. Такое ощущение, будто бы на скорость переводов вообще ничто не влияет. Хоть платные, хоть бесплатные, один фиг - тянут резину. Ну, тянули-тянули, да не вытянули... теперь уж поздно тянуть. Скоро все якудзы будут переведены официально, чему я очень рад. Точка.
если что переводы перенесли
да тройку все ровно еще долго ждать
Если кому интересно, на кивами уже есть неоф переводы. Я проблем не заметил. Вот на 0 да, проблемы были.
Прошёл 3 части якудзы, 0 мне больше всех понравилась, прям и босы крутые прям настоящие якудза.