Состоялся релиз Yakuza 0: Director's Cut на PC, PS5 и Xbox Series X/S - игра вышла без защиты Denuvo

Сегодня состоялся релиз Yakuza 0: Director's Cut от компании SEGA. Игра вышла на PC без защиты Denuvo и уже появилась в сети.

Director’s Cut добавляет новые видеоролики, раскрывающие предысторию персонажей и ключевые события. Кроме того, в отличии от оригинальной Yakuza 0, Director's Cut получила официальную текстовую русскую локализацию.

Yakuza 0: Director's Cut доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.