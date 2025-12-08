ЧАТ ИГРЫ
Yakuza 0 24.01.2017
Экшен, Открытый мир
8.5 521 оценка

Состоялся релиз Yakuza 0: Director's Cut на PC, PS5 и Xbox Series X/S - игра вышла без защиты Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз Yakuza 0: Director's Cut от компании SEGA. Игра вышла на PC без защиты Denuvo и уже появилась в сети.

Director’s Cut добавляет новые видеоролики, раскрывающие предысторию персонажей и ключевые события. Кроме того, в отличии от оригинальной Yakuza 0, Director's Cut получила официальную текстовую русскую локализацию.

Yakuza 0: Director's Cut доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Night Driving Avenger
Игра вышла на PC без защиты Denuvo

На Плейграунде праздник, Сега уже не такая плохая))

Gridon

Сега впаривает игру 2015 года по пятому кругу ради пары новых катсцен. Денуво нет просто потому что защита стоит дороже чем этот ленивый кэшграб

Janekste

Да пусть хоть по 10 кругу впаривают, если игра шедевр. А в данном случае перед нами именно шедевр. Точка.

Gridon Janekste

Называть визуальную новеллу с унылым закликиванием болванчиков и камерой из нулевых искусством это признак полного отсутствия вкуса. Геймплей состоит из чтения тонн текста и борьбы с кривым управлением а не с врагами

FanBoy46 Gridon

на фоне всех современных игр, yakuza это hiddengum

Janekste
получила официальную текстовую русскую локализацию

Вот бы все якудзы обновились официально до русской локализации, потому что русификаторов от "энтузиастов" фиг дождёшься. Всё тянут и тянут резину... годами. Даже платные русификаторы до сих пор всё никак не могут родить к той же якудзе Judgment, который мираклы переводят. Такое ощущение, будто бы на скорость переводов вообще ничто не влияет. Хоть платные, хоть бесплатные, один фиг - тянут резину. Ну, тянули-тянули, да не вытянули... теперь уж поздно тянуть. Скоро все якудзы будут переведены официально, чему я очень рад. Точка.

My life is a game

если что переводы перенесли

OSTTDK

да тройку все ровно еще долго ждать

ratte88

Если кому интересно, на кивами уже есть неоф переводы. Я проблем не заметил. Вот на 0 да, проблемы были.

enigmahas

Прошёл 3 части якудзы, 0 мне больше всех понравилась, прям и босы крутые прям настоящие якудза.