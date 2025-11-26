ЧАТ ИГРЫ
Yakuza 0 24.01.2017
8.5 515 оценок

Выйдет без защиты Denuvo? SEGA удалила упоминание о наличии защиты в Yakuza 0: Director's Cut

AceTheKing AceTheKing

В октябре сообщалось о критике игроков компании SEGA за отсутствие возможности апгрейда Yakuza 0 до Director's Cut, малое количество изменений и упоминаний неизвестной DRM-защиты.

Судя по всему, японский издатель прислушался к критике игроков и внёс ряд изменений в свою политику. Сегодня стало известно о том, что SEGA добавила возможность обновиться до Director's Cut за $15 вместо $50:

Большие скидки для фанатов серии: обновлённые Yakuza 0, Kiwami и Kiwami 2 стали доступнее для владельцев оригиналов

Так же на странице игры в Steam исчезло упоминание об использовании защиты - вероятно SEGA, как это обычно бывает, планировала защитить игру с помощью Denuvo, но в итоге решила отказаться от этих планов, учитывая что оригинальная игра давно доступна в сети без DRM.

Беккер5443

Ммм Sega всё же решила, аот же они ид#оты.

5
JohnyKitamao

нищеброды возрадовались)))))) вместо того, чтобы на работу устроиться

4
ViksOne

Японщина вообще не интересно