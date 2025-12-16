Yakuza 0 Director's Cut и новые версии Yakuza Kiwami 1 и 2 были прохладно встречены игроками Steam

Версии Yakuza 0 Director’s Cut для ПК и новые версии Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 получили смешанные отзывы в Steam. Оригинальные версии всех трёх игр получили более 90% положительных отзывов, в то время как их обновлённые версии получили гораздо менее благоприятные отзывы на цифровой платформе Valve.

Для сравнения, оригинальная Yakuza 0 имела 95% положительных оценок примерно по 76 000 отзывов, в то время как Director's Cut в настоящее время имеет всего 57% положительных оценок по 465 отзывам.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Yakuza Kiwami, которая ранее имела 93% положительных оценок примерно по 23 000 отзывов, по сравнению с всего 48% положительных оценок по 146 отзывам для обновлённой версии.

Оригинальная версия Yakuza Kiwami 2 достигла 94% положительных оценок примерно по 17 000 отзывов, в то время как новая версия в настоящее время имеет 50% положительных оценок по 128 отзывам.

Кроме того, на момент написания статьи данные SteamDB показывают, что примерно одинаковое количество игроков активно играют как в старые версии, так и в новые, что ставит под сомнение целесообразность выпуска отдельных изданий вместо внесения изменений через патчи или загружаемый контент.

Yakuza 0 – 868 игроков против Yakuza 0 Director’s Cut – 1048 игроков

Yakuza Kiwami (Legacy) – 297 игроков против Yakuza Kiwami – 261 игрок

Yakuza Kiwami 2 (Legacy) – 229 игроков против Yakuza Kiwami 2 – 292 игрока

Учитывая, что оригинальные версии этих игр серии Yakuza были удалены из Steam, пользователи, посетившие их страницы в Steam, увидят смешанные отзывы, а не очень позитивные или в целом положительные впечатления, как это было раньше. Похоже, Sega и RGG Studio довольно неуклюже справились с этой ситуацией.

SEGA и RGG Studio выпустили новые издания Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 и Yakuza 0 в честь 20-летия франшизы Like a Dragon и Yakuza. Обновлённые версии теперь доступны на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.