ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Yakuza 0 24.01.2017
Экшен, Открытый мир
8.5 461 оценка

Yakuza 0: Director's Cut выйдет на Nintendo Switch 2 в день запуска консоли

butcher69 butcher69

Одной из стартовых игр Nintendo Switch 2 станет Yakuza 0: Director's Cut. Анонс версии для новой консоли состоялся на Nintendo Direct, где также были представлены Cyberpunk 2077: Ultimate Edition и Mario Kart World.

В обновленное издание войдут дополнительные сцены, расширяющие историю Кадзумы Кирю и Горо Мадзимы, а также новый многопользовательский режим — Red Light Raid.

Сюжет игры разворачивается в 1988 году, в эпоху японского экономического бума. Это приквел всей серии Yakuza / Like a Dragon, рассказывающий о становлении Кирю как Дракона Додзимы, а Мадзимы — как Бешеного Пса Шимано.

Выход Yakuza 0: Director's Cut запланирован на день релиза Nintendo Switch 2.

0
1
Yakuza 0
24.01.2017
Комментарии: 1
Ваш комментарий
fortuneismax

имба , чо сказать, будем ждать порт на пеку, плойку и бох

0