Yakuza 0: Director's Cut выйдет на Nintendo Switch 2 в день запуска консоли

Одной из стартовых игр Nintendo Switch 2 станет Yakuza 0: Director's Cut. Анонс версии для новой консоли состоялся на Nintendo Direct, где также были представлены Cyberpunk 2077: Ultimate Edition и Mario Kart World.

В обновленное издание войдут дополнительные сцены, расширяющие историю Кадзумы Кирю и Горо Мадзимы, а также новый многопользовательский режим — Red Light Raid.

Сюжет игры разворачивается в 1988 году, в эпоху японского экономического бума. Это приквел всей серии Yakuza / Like a Dragon, рассказывающий о становлении Кирю как Дракона Додзимы, а Мадзимы — как Бешеного Пса Шимано.

Выход Yakuza 0: Director's Cut запланирован на день релиза Nintendo Switch 2.