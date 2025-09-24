Yakuza 0 Director's Cut выйдет на ПК и консолях 8 декабря и получит перевод на русский язык

SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio объявили, что Yakuza 0 Director’s Cut выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 8 декабря. Игра уже доступна для Switch 2 с 5 июня, а теперь поклонники серии смогут насладиться окончательной версией приквела на всех основных платформах.

Yakuza 0 Director’s Cut — это обновлённая и расширенная версия высоко оценённого критиками приквела, где игроки берут под контроль Кадзуму Кирю и Горо Мадзиму, погружаясь в криминальный мир Японии 1988 года. События разворачиваются в шумных развлекательных районах Токио и Осаки, где судьбы героев переплетаются, создавая легендарную атмосферу серии.

В игре три уникальных боевых стиля для каждого героя, между которыми можно динамично переключаться, чтобы креативно уничтожать врагов кулаками, оружием или подручными средствами. Даже новички оценят интуитивное управление, а ветераны — глубину боевой системы.

Кроме боёв, игрокам предстоит погружение в неоновый декаданс Японии 1988 года: дискотек, дартс, классические аркады SEGA, кабаре-клубы и бесконечное количество развлечений делают мир живым и насыщенным.

Director’s Cut Content добавляет новые видеоролики, раскрывающие предысторию персонажей и ключевые события, а онлайн-режим мультиплеера Red Light Raid позволит объединяться с друзьями и выбирать из 60 игровых персонажей для сражений с ордами врагов (доступен в обновлении после запуска).

Важно: сохранения из оригинальной Yakuza 0 не переносятся, а обновление предыдущей версии до Director’s Cut невозможно.