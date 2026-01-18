12 классических SEGA Game Gear игр станут доступны в Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, выход которой намечен на 12 февраля, получит неожиданное ретро-дополнение для фанатов старых игр. Внутри новой версии будет доступно 12 игр с SEGA Game Gear, включая такие хиты, как Sonic Chaos, Pac-Man и Streets of Rage.

Среди полного списка Game Gear-игр можно выделить Columns, Fantasy Zone Gear, Galaga 2, G-LOC: Air Battle, Mappy, Puzlow Kids, Sonic Drift, The GG Shinobi и Woody Pop. Кроме того, в Yakuza Kiwami 3 появятся три классические аркадные игры SEGA: Emergency Call Ambulance, SlashOut и Magical Truck Adventure.

Некоторые игроки выразили недовольство тем, что эти ретро-игры нельзя запускать вне Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Тем не менее, возможность погрузиться в классические SEGA-тайтлы прямо внутри серии Like a Dragon, Judgment и Yakuza создаёт уникальный игровой опыт.