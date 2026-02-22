Andreh сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в игре Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties при помощи гипервизора

Уже достаточно известный кракер Andreh обошёл супер защиту Denuvo в игре Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties при помощи гипервизора (Beta 1) для процессоров AMD и Intel.
Драйвер Intel всё ещё экспериментальный, поэтому возможны частые вылеты. Автор (Andreh) обновит информацию, когда для него выйдет новый тест.
«Темные связи» — новая самостоятельная сюжетная линия, в центре которой находится главный антагонист Yakuza 3 и Yakuza Kiwami 3, Ёситака Мине. События «Темных связей» разворачиваются за некоторое время до событий основной игры и рассказывают историю происхождения Мине.
Сейчас в комменты налетят скуфы с icq -146 и начнут ныть про то, что сложно на рутрекере нет портабл сборочки с майнером от рамзеса а значит это не взлом, а очередной мусор
Кстати рамзес под своими релизами оставляет залитые на файлобменники эти самые "краки". По крайней мере с месяц назад я у него это видел.
Ну так это же не взлом 🤡, покажи мне хоть на одном трекере, даже Войс от таких школо "взломщиков" неадекватных мамкиных плевался
Плевать на этот способ обхода.
А что Рамзез себя зашкварил майнерами?
Хвала гипервизору!!!
моё утверждение по прежнему живёт
плохо что на основе этих тепловизор взломов нельзя доработать полноценный нормальный хряк, а так это и останется недовзломом, сколько бы бет на него не выходило
Иди работай // Vengel Bryde
Если на рутрекере нет то это явно небезопасная хрень.
Но новости про этот гипервизор походу с нами надолго
