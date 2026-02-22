Andreh сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в игре Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties при помощи гипервизора

Уже достаточно известный кракер Andreh обошёл супер защиту Denuvo в игре Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties при помощи гипервизора (Beta 1) для процессоров AMD и Intel.

Драйвер Intel всё ещё экспериментальный, поэтому возможны частые вылеты. Автор (Andreh) обновит информацию, когда для него выйдет новый тест.

«Темные связи» — новая самостоятельная сюжетная линия, в центре которой находится главный антагонист Yakuza 3 и Yakuza Kiwami 3, Ёситака Мине. События «Темных связей» разворачиваются за некоторое время до событий основной игры и рассказывают историю происхождения Мине.