Yakuza 3 26.02.2009
Экшен, От третьего лица
7.5 164 оценки

Andreh сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в игре Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties при помощи гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Уже достаточно известный кракер Andreh обошёл супер защиту Denuvo в игре Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties при помощи гипервизора (Beta 1) для процессоров AMD и Intel.

Драйвер Intel всё ещё экспериментальный, поэтому возможны частые вылеты. Автор (Andreh) обновит информацию, когда для него выйдет новый тест.

«Темные связи» — новая самостоятельная сюжетная линия, в центре которой находится главный антагонист Yakuza 3 и Yakuza Kiwami 3, Ёситака Мине. События «Темных связей» разворачиваются за некоторое время до событий основной игры и рассказывают историю происхождения Мине.

agula98

Сейчас в комменты налетят скуфы с icq -146 и начнут ныть про то, что сложно на рутрекере нет портабл сборочки с майнером от рамзеса а значит это не взлом, а очередной мусор

16
Legend_of_the_Hero

Кстати рамзес под своими релизами оставляет залитые на файлобменники эти самые "краки". По крайней мере с месяц назад я у него это видел.

5
Wellyndyt

Ну так это же не взлом 🤡, покажи мне хоть на одном трекере, даже Войс от таких школо "взломщиков" неадекватных мамкиных плевался

6
ОгурчикЮрец

Плевать на этот способ обхода.

А что Рамзез себя зашкварил майнерами?

3
TerryTrix

Хвала гипервизору!!!

8
ratte88

Сложно. На рутрекере нет портабл сборочки от рамзеса а значит это не взлом, а очередной мусор

6
Costollom

Сложно! На рутрекере нет портабл сборочки, а значит это не взлом, а очередной мусор!

5
Gords

Сложно! На рамзесе нет сборочки рутрекера от портабла а значит это не мусор, а очередной взлом!

3
SkyraX

моё утверждение по прежнему живёт

1
SkyraX

плохо что на основе этих тепловизор взломов нельзя доработать полноценный нормальный хряк, а так это и останется недовзломом, сколько бы бет на него не выходило

1
Комментарий удален
Пользователь ВКонтакте

Иди работай // Vengel Bryde

Сережаа

Если на рутрекере нет то это явно небезопасная хрень.

Но новости про этот гипервизор походу с нами надолго

RickeyIMBA

Я ПОПА

