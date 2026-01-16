Аркадное безумие из 90-х возвращается: в Yakuza Kiwami 3 оживят два забытых автомата Sega

Yakuza Kiwami 3 неожиданно станет настоящим музеем аркадной экзотики. Впервые за более чем 25 лет Sega официально эмулирует две крайне редкие и странные игры конца 90-х — Magical Truck Adventure и Emergency Call Ambulance. Оба автомата выходили в 1998–1999 годах, никогда не переиздавались и были практически недоступны вне аркадных залов. Теперь они появятся прямо внутри обновлённой версии Yakuza 3.

Magical Truck Adventure — типичная аркадная фантазия той эпохи. Игрок управляет ребёнком на ручной дрезине, преследуя воров, укравших магический камень. В оригинале для разгона требовалось лихорадочно дёргать рычаг, а педали отвечали за уклонения и прыжки. В версии для Kiwami 3 управление адаптировали под геймпад: вместо изматывающего железа — аналоговые стики. Игра остаётся яркой, хаотичной и короткой, но теперь куда более дружелюбной к рукам.

Emergency Call Ambulance — совсем другой уровень безумия. Это мрачная рельсовая аркада, где вы мчитесь в больницу с умирающим пациентом, лавируя между машинами и укладываясь в жёсткий таймер. Ошибка стоит жизни пассажира: экран темнеет, звучит фраза «Я не хочу умирать», появляется линия кардиомонитора — и тут же включается бодрая музыка с подсчётом очков. Жестоко, абсурдно и по-аркадному прямолинейно.

Такое сочетание идеально вписывается в дух Yakuza — с её резкими переходами от драмы к фарсу. Ради одних только этих автоматов вряд ли стоит покупать игру, но сам факт их возвращения — важное событие. Sega наконец вытащила два странных реликта из аркадного забвения. Yakuza Kiwami 3 выйдет в Steam 11 февраля.