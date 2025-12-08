Драка длиной в поколение: серия Like a Dragon отмечает 20 лет и смотрит в будущее

Серия Yakuza / Like a Dragon празднует двадцатилетие, и в честь юбилея издатель Sega и студия Ryu Ga Gotoku выпустили концептуальный двухминутный ролик. Это не просто ностальгия ради ностальгии — видео отражает путь героя, символизируя развитие всей франшизы от первых шагов до её сегодняшнего масштаба.

Старт был дан 8 декабря 2005 года, когда на PlayStation 2 в Японии вышла первая Yakuza. Тогда мало кто мог представить, что история о якудза, чести и человеческих выборах станет одной из самых узнаваемых игровых серий. За двадцать лет франшиза разрослась до восьми основных частей, получила ремейки, ремастеры, экспериментальные ответвления и даже экранизации в формате фильма и сериала.

Юбилейное видео показывает путь молодого человека, шаг за шагом строящего карьеру, а закадровый голос Кадзумы Кирю создаёт эмоциональный мост между поколениями игроков. Это напоминание о том, что серия всегда была про честь, тяжёлые решения и цену, которую приходится платить за каждый выбор.

Но юбилей — это не повод оглядываться назад. Франшиза уверенно движется вперёд: следующая крупная игра, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, выйдет 12 февраля 2026 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Switch 2 и PC (Steam). Юбилей показывает, что легенда не только имеет богатую историю, но и смотрит в будущее.