Фанаты нашли упоминание Yakuza Kiwami 3 на сайте Ryu Ga Gotoku Studio

Sega и Ryu Ga Gotoku Studio готовят масштабные новости к RGG Summit 2025, который пройдёт 23 сентября. Сразу после основной трансляции состоится RGG Direct, где разработчики подробнее расскажут об анонсах. Сегодня у фанатов появилось основание ждать возможный релиз Yakuza Kiwami 3.

Причиной стало удаленное упоминание игры на сайте RGGS, которое японские пользователи успели заметить. Хотя запись убрали, спекуляции быстро разлетелись по сообществу.

Название Kiwami («экстремальный») уже использовалось для ремейков первых двух частей Yakuza, превращая их в современные версии классики с PS2. Yakuza 3 пока не получила подобного обновления — в 2019 году она лишь вышла в составе ремастер-коллекции на PS4, Xbox One и PC вместе с четвёртой и пятой частями.

Оригинальная игра знаменита тем, что ввела локацию Окинава, где Кирю стал управлять приютом Morning Glory. Однако боёвка с акцентом на блокирование и затянутые сражения вызвали критику. Именно поэтому фанаты надеются, что новая версия на Dragon Engine исправит спорные элементы и обеспечит более плавный переход в серии — от Yakuza 0 и Kiwami к продолжениям.