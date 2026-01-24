Фанаты Yakuza возмущены слухами о радикально изменённом финале Yakuza Kiwami 3

У Yakuza Kiwami 3 продолжается крайне напряжённый старт: ремейк ещё не вышел, а вокруг него уже разгорелся один из самых громких скандалов в истории серии. На этот раз причиной стала предполагаемая утечка сценария, из-за которой фанаты уверены — разработчики решились на серьёзный пересмотр концовки оригинальной Yakuza 3.
Отношения между сообществом и Ryu Ga Gotoku Studio начали портиться задолго до этого. Сначала студию критиковали за игнорирование движения #RemoveKagawa, призывавшего заменить актёра Теруюки Кагаву после его признаний в сексуальных домогательствах. Затем выяснилось, что из ремейка вырезали знаковые элементы оригинала, включая сцены Revelation. Финальным ударом для многих стала демо-версия, которая, по мнению игроков, не только не принесла ожидаемых улучшений, но и в отдельных моментах выглядит хуже оригинальной игры из-за спорных визуальных эффектов.
Теперь ситуация усугубилась ещё сильнее. Датамайнеры утверждают, что в файлах демо обнаружен полный сценарий игры, включая финал. Если эта информация верна, Yakuza Kiwami 3 серьёзно отходит от канона.
В оригинальной Yakuza 3 история завершалась драматической битвой на крыше Millennium Tower, где антагонист Ёситака Мине погибает, утянув за собой Андре Ричардсона. Позже Кирю получает ножевое ранение от Го Хамадзаки — сцена, напрямую подводящая к событиям Yakuza 4 и побегу Хамадзаки вместе с Саэдзимой.
Согласно утечке, в ремейке Мине якобы выживает после падения и становится частью организации Дайдо-дзи — той самой, что играет важную роль в Like a Dragon Gaiden. Более того, Хамадзаки, по слухам, тоже присоединяется к этой группе, из-за чего его арест не происходит вовсе. Такой поворот полностью меняет логику начала Yakuza 4 и фактически переписывает историю серии.
Реакция фанатов в соцсетях оказалась предсказуемо жёсткой. Одни называют происходящее прямым ретконом и «переписыванием классики», другие заявляют о готовности бойкотировать ремейк. Многие опасаются, что если такие изменения действительно реализуют, то будущие Kiwami-версии могут ещё сильнее отойти от оригинального сюжета.
Официальных комментариев от Sega и Ryu Ga Gotoku Studio пока нет, и утечка остаётся неподтверждённой. Однако даже на уровне слухов она уже стала одной из самых болезненных тем для поклонников Yakuza — и показала, насколько остро сообщество реагирует на любые попытки изменить ключевые сюжетные события любимых игр.
Реально есть такие мешки с молекулами, которым нравится сценарий Yakuza 3?
Дело не в "нравится/не нравится", а в том что изменения в сюжете перебивают всё остальное. У Мине в оригинале вообще не было друзей, даже секретарша, которую ему в конце позвонила чисто из-за бизнеса позвонила, что и дало толчок к самовыпилу Мине в оригинале. А в этом аддоне про Мине внезапно тостяк Канда в братанах. Что ещё могут изменить это тот ещё вопрос. Ревелейшенсы вырезали, что дальше? Вырежут милый сайд квест про темнокожего пацана, который хотел понравиться девочке, но она его отшила потому что он чёрный? При том что там ещё своя замута. Меня вот от новой внешности Рикии корёжит. Весь из себя крутой при том что он мелкая рыбёшка считающий себя крутым. Его внешность выдавала его с головой. Единственное что я бы изменил это внезапное появление Джоджи, который брат Шинтаро Казамы. Ну или более плотно объяснил его идентичную Казаме внешность.
