Фанаты Yakuza возмущены слухами о радикально изменённом финале Yakuza Kiwami 3

У Yakuza Kiwami 3 продолжается крайне напряжённый старт: ремейк ещё не вышел, а вокруг него уже разгорелся один из самых громких скандалов в истории серии. На этот раз причиной стала предполагаемая утечка сценария, из-за которой фанаты уверены — разработчики решились на серьёзный пересмотр концовки оригинальной Yakuza 3.

Отношения между сообществом и Ryu Ga Gotoku Studio начали портиться задолго до этого. Сначала студию критиковали за игнорирование движения #RemoveKagawa, призывавшего заменить актёра Теруюки Кагаву после его признаний в сексуальных домогательствах. Затем выяснилось, что из ремейка вырезали знаковые элементы оригинала, включая сцены Revelation. Финальным ударом для многих стала демо-версия, которая, по мнению игроков, не только не принесла ожидаемых улучшений, но и в отдельных моментах выглядит хуже оригинальной игры из-за спорных визуальных эффектов.

Теперь ситуация усугубилась ещё сильнее. Датамайнеры утверждают, что в файлах демо обнаружен полный сценарий игры, включая финал. Если эта информация верна, Yakuza Kiwami 3 серьёзно отходит от канона.

В оригинальной Yakuza 3 история завершалась драматической битвой на крыше Millennium Tower, где антагонист Ёситака Мине погибает, утянув за собой Андре Ричардсона. Позже Кирю получает ножевое ранение от Го Хамадзаки — сцена, напрямую подводящая к событиям Yakuza 4 и побегу Хамадзаки вместе с Саэдзимой.

Согласно утечке, в ремейке Мине якобы выживает после падения и становится частью организации Дайдо-дзи — той самой, что играет важную роль в Like a Dragon Gaiden. Более того, Хамадзаки, по слухам, тоже присоединяется к этой группе, из-за чего его арест не происходит вовсе. Такой поворот полностью меняет логику начала Yakuza 4 и фактически переписывает историю серии.

Реакция фанатов в соцсетях оказалась предсказуемо жёсткой. Одни называют происходящее прямым ретконом и «переписыванием классики», другие заявляют о готовности бойкотировать ремейк. Многие опасаются, что если такие изменения действительно реализуют, то будущие Kiwami-версии могут ещё сильнее отойти от оригинального сюжета.

Официальных комментариев от Sega и Ryu Ga Gotoku Studio пока нет, и утечка остаётся неподтверждённой. Однако даже на уровне слухов она уже стала одной из самых болезненных тем для поклонников Yakuza — и показала, насколько остро сообщество реагирует на любые попытки изменить ключевые сюжетные события любимых игр.