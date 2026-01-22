Игроки разгромили демо-версию Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Вчера в Steam состоялся эксклюзивный выход демо-версии Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Однако вместо волны предрелизного хайпа релиз обернулся провалом в глазах сообщества. Рейтинг отзывов на демо-версию на платформе Valve на момент публикации составляет всего 32%, что является беспрецедентно низким показателем для франшизы.
Основной удар критики пришелся на три ключевых аспекта: устаревшую боевую систему, спорные визуальные решения и разочаровывающий контент. Главным разочарованием игроки единогласно называют боевку за Кадзуму Кирю. Стиль Дракона, по мнению многих, стал убогим по анимациям и набору приемов, а новый стиль Рюкю (Окинава) раскритикован как скучный и чрезмерно оборонительный.
Визуальная составляющая, особенно локация Окинавы, вызвала волну негодования. Игроки отмечают, что окружающий мир почти не изменился со времен оригинала 2009 года, а текстуры и освещение в некоторых моментах уступают версии из Remastered Collection (2020).
Содержательная часть демо также подверглась критике. Окинава в демо представлена одной неизмененной улицей, а за Кирю доступны всего четыре побочных истории из оригинала, которые уже тогда считались посредственными.
Помимо геймдизайна, часть игроков бойкотирует проект из-за кадровых решений студии. Речь идет о приглашении на одну из ключевых ролей актера, замешанного в скандалах, что многие считают неприемлемым. Также негатив вызвала монетизация: оригинальная Yakuza 3 будет доступна только в составе дорогого бандла, а некоторые любимые саундтреки, судя по демо, были заменены.
Резюме сообщества звучит жестко: Очень разочаровывающий ремейк. Многие советуют отменить предзаказы и дождаться глубоких скидок, либо вместо этого перепроходить Remastered Collection. Опасения игроков сводятся к тому, что к полноценному релизу ключевые проблемы исправлены не будут.
В кивами 2 уже была каличная боевка, что интересно они сделали в 3 части такого
Читаем, что игроки разгромили, а потом заходим в Стим и видим, что это всё текст одного человека, чья любимая игра- Call of Duty. Почти все же остальные критики ругают графику, но у этой студии в геймплее она всегда была на голову ниже, чем в заставках.
Отключи "Ваши языки "и увидишь, что иностранцы тоже ругают боевку.
Мне вообще удивляет что кому нравится это не правдоподобная аркадная боевка
А что вы там ожидали от игры с пс3( ещё этот мусор хочет в рекомендуемых RTX 3060, в игре с пс3 епнутые в сеги одним словом.