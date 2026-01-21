Кирю возвращается раньше срока: демоверсия Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties выходит уже сегодня

SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio готовят сюрприз для поклонников культовой серии Yakuza. Уже в ближайшие часы игроки смогут опробовать масштабную демоверсию Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties — обновлённого переосмысления третьей части с дополнительным сюжетным контентом. До полноценного релиза остаются считаные недели, и студия решила дать фанатам возможность заранее оценить один из ключевых релизов февраля 2026 года.

Демоверсия станет доступна в Steam сегодня вечером Владельцы консолей PlayStation, Xbox Series и Nintendo Switch 2 смогут загрузить её завтра. Пробная версия охватывает как Yakuza Kiwami 3, так и дополнение Dark Ties, предлагая солидный набор активностей.

Игроки смогут пройти фрагмент основной истории, выполнить часть побочных заданий и исследовать центр Рюкю. В демо представлены улучшенные поединки и два боевых стиля Кирю — Kiwami и Ryukyu, а также караоке, мини-игры, настройка раскладного телефона и смена костюмов. Контент Dark Ties позволит заглянуть в Камуротё, поиграть за Майнэ, проверить её боевые навыки и развлечься за маджонгом.

Важно отметить, что сохранения из демоверсии не будут перенесены в полную игру. Вместе с анонсом разработчики также опубликовали новое видео с демонстрацией боевых возможностей Кирю и свежие скриншоты из демо.