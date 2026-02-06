Новый трейлер Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties демонстрирует контент ремейка

SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio выпустили трейлер, представляющий контент Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, долгожданного ремейка третьей части саги Казумы Кирю, который будет включать в себя новое дополнение Dark Ties с Ёситаки Мине в качестве играбельного персонажа.

Именно на этом дуализме и фокусируется видео, подчёркивая сюжетную ценность базового приключения и новизну, представленную дополнением, где у нас будет возможность лучше узнать персонажа, который отнюдь не является добродушным: не случайно он является злодеем Yakuza 3.

Интересно то, что обе кампании будут обогащены дополнительными режимами, обладающими большим контентом: с одной стороны, это драки между байкерскими бандами Ragazzoccia Nero Drago и забавные мини-игры, связанные с управлением приютом Morning Glory, с другой — Kanda Damage Control и Hell's Arena.

Таким образом, ремейк не только полностью переработает оригинальную графику и значительно улучшит геймплей, а также представит новые боевые стили, но и будет стремиться расширить игровой процесс и увеличить его общую продолжительность.