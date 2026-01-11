Новый трейлер Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties демонстрирует обновлённый дизайн боевой системы

Разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio интенсивно работают над следующими частями культовой франшизы Yakuza, пока в основном занимаясь спин-оффами и ремейками, прежде чем представить нам полноценное продолжение последней части.

В прошлом году у нас была возможность поиграть в Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, а скоро, 12 февраля этого года, мы сможем сыграть в ремейк Yakuza 3, которая изначально вышла на PlayStation 3 в Японии в 2009 году и на западных рынках в 2010 году. Это была вторая игра серии, выпущенная на PS3, и стало ясно, что разработчики не совсем оправдали ожидания, поскольку игра получила средний рейтинг 79%.

Теперь долгожданный ремейк призван развеять мифы о третьей части Yakuza, представив нам чёткое видение того, как должна выглядеть Yakuza 3 на момент запуска, но по какой-то причине не всё было реализовано в полной мере. Новые дополнения призваны расширить сюжет, а улучшенная боевая система — показать её истинную мощь. В новом трейлере можно увидеть боевой стиль Мине, где агрессия и зрелищные приёмы являются основой игрового процесса. Всё это выглядит действительно многообещающе.