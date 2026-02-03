Новый трейлер Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties демонстрирует особенности Steam-версии

Студия Ryu Ga Gotoku, похоже, не жалеет усилий, чтобы реабилитировать Yakuza 3 в глазах игроков. Новый трейлер демонстрирует, насколько масштабным является предстоящий ремейк.

Подчёркивая особенности, уникальные для Steam-версии Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, он представляет множество изменений, которые могут сделать её лучшим способом пережить встречу Казумы Кирю с «Чёрным понедельником». От коллекционных карточек до множества графических улучшений, включая поддержку генерации кадров, неограниченную частоту кадров и сверхширокоформатные мониторы.

До выхода игры осталось меньше десяти дней, и этот ремейк обещает исправить прошлые ошибки и закрепить за собой место среди лучших дополнений франшизы. Игра будет доступна для PS4, PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.