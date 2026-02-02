Петиция с требованием убрать актёра Тэруюки Кагаву из Yakuza Kiwami 3 набрала почти 10 тысяч подписей

На фоне скорого выхода Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties часть игроков вновь подняла вопрос об участии в проекте актёра Тэруюки Кагавы, исполнившего роль Го Хамазаки. Несколько лет назад против него выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах, которые, однако, не привели к возбуждению уголовного дела.

Тогда Кагава принес общие извинения в своей телепрограмме, не уточняя конкретных деталей инцидента. Его агентство также выпустило заявление, подтвердив, что неосторожное поведение актёра вызвало недовольство женщины, он раскаялся и извинился перед ней, получив её согласие на публикацию этого обращения.

В прошлом году была запущена онлайн-петиция с требованием к компании SEGA исключить Тэруюки Кагаву из состава актёров ремейка. На данный момент она собрала почти 10 тысяч подписей. Однако SEGA отказалась комментировать ситуацию с кастингом и не отреагировала на призывы общественности. Таким образом, роль Го Хамазаки в Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, выход которой запланирован на 11 февраля, останется без изменений.