Режиссер Yakuza Kiwami 3 объяснил важность изменений в ремейке

Ryu Ga Gotoku Studio продолжает готовиться к выходу Yakuza Kiwami 3 и все чаще акцентирует внимание на том, что проект не станет точной копией игры 16 летней давности. Представитель студии Ресуке Хории в серии интервью разъяснил философию команды и причины, по которым некоторые элементы оригинала не войдут в обновленную версию.
В беседе с журналистами режиссер отметил, что за прошедшие полтора десятилетия индустрия и технологии разработки претерпели значительные изменения. По его словам, создание игры в масштабе один в один было бы сознательным шагом назад. Хории подчеркнул, что простое копирование стало бы проявлением неуважения к оригиналу, который до сих пор доступен игрокам. Вместо этого команда решила начать с нуля, используя современный движок Dragon Engine, чтобы создать качественный экшен, сохраняя при этом основной стержень истории.
Разработчик также затронул тему боевой системы. Он признал, что сражения в классической третьей части были, возможно, самыми трудными и утомительными во всей серии. Однако при работе над Kiwami 3 авторы не позволили этим старым впечатлениям ограничивать их. Хории считает, что для хорошего ремейка необходимо иметь смелость противостоять идеализированным воспоминаниям, а не полагаться на них слишком сильно, иначе результат получится посредственным.
На подход к разработке повлияло и серьезное омоложение штата студии. Текущий состав разработчиков является самым молодым за всю историю компании. Хории заявил, что они создают игру не как сервис для удовлетворения запросов, а как продукт, который должен удивить аудиторию. Студия ценит мнение фанатов, но не собирается менять героев или фундамент игры в угоду рыночным трендам, стремясь превзойти ожидания игроков своим собственным видением.
Ясен фиг, без серьёзных изменений было бы сложно продать по третьему разу одну из самых слабых номерных частей.
Вторая якудза гораздо слабее. А в тройке хотя бы сюжет шикарный был. А теперь будет ещё лучше, благодаря нововведениям новых сюжетных линий. Точка.
Смешно. Точка.