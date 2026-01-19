Режиссер Yakuza Kiwami 3 объяснил важность изменений в ремейке

Ryu Ga Gotoku Studio продолжает готовиться к выходу Yakuza Kiwami 3 и все чаще акцентирует внимание на том, что проект не станет точной копией игры 16 летней давности. Представитель студии Ресуке Хории в серии интервью разъяснил философию команды и причины, по которым некоторые элементы оригинала не войдут в обновленную версию.

В беседе с журналистами режиссер отметил, что за прошедшие полтора десятилетия индустрия и технологии разработки претерпели значительные изменения. По его словам, создание игры в масштабе один в один было бы сознательным шагом назад. Хории подчеркнул, что простое копирование стало бы проявлением неуважения к оригиналу, который до сих пор доступен игрокам. Вместо этого команда решила начать с нуля, используя современный движок Dragon Engine, чтобы создать качественный экшен, сохраняя при этом основной стержень истории.

Разработчик также затронул тему боевой системы. Он признал, что сражения в классической третьей части были, возможно, самыми трудными и утомительными во всей серии. Однако при работе над Kiwami 3 авторы не позволили этим старым впечатлениям ограничивать их. Хории считает, что для хорошего ремейка необходимо иметь смелость противостоять идеализированным воспоминаниям, а не полагаться на них слишком сильно, иначе результат получится посредственным.

На подход к разработке повлияло и серьезное омоложение штата студии. Текущий состав разработчиков является самым молодым за всю историю компании. Хории заявил, что они создают игру не как сервис для удовлетворения запросов, а как продукт, который должен удивить аудиторию. Студия ценит мнение фанатов, но не собирается менять героев или фундамент игры в угоду рыночным трендам, стремясь превзойти ожидания игроков своим собственным видением.