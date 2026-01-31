RGG Studio допускает новые порты Yakuza на Switch 2 при поддержке игроков

Ryu Ga Gotoku Studio может выпустить на Switch 2 ещё больше игр серии Yakuza — всё будет зависеть от интереса аудитории. Об этом рассказал руководитель студии Масаёси Ёкояма в новом выпуске Nintendo Creator’s Voice, приуроченном к скорому выходу Yakuza Kiwami 3 и Dark Ties.

По словам Ёкоямы, команда уже перенесла на новую консоль Nintendo максимум из того, что возможно на данный момент, но останавливаться на этом не планирует. Если фанаты продолжат активно просить новые версии, количество релизов может вырасти. Он также отметил, что геймплей Yakuza изначально проектировался максимально доступным — пройти игру сможет практически любой игрок, даже без идеального владения контроллером.

У серии остаётся внушительный бэк-каталог, который ещё не представлен на Switch 2. Речь идёт, в том числе, о более свежих частях вроде Like a Dragon: Infinite Wealth, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и Pirate Yakuza in Hawaii. Учитывая, что Yakuza Kiwami 1, Kiwami 2 и Yakuza 0 Director’s Cut уже добрались до платформы, логичным следующим шагом выглядят порты или ремейки Yakuza 4–6.

При этом Yakuza 3 Remastered, судя по всему, отдельно на Switch 2 выпускать не планируют. Игра уже убрана из самостоятельной продажи и теперь доступна только в составе Yakuza Remastered Collection, что может быть связано с желанием сосредоточить внимание игроков на Yakuza Kiwami 3. Ремейк выйдет 12 февраля на Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, а демоверсия уже доступна, пусть и получила неоднозначные отзывы от фанатов.