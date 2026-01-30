RGG Studio ответила на критику: проблемы демо Yakuza Kiwami 3 обещают исправить к релизу

Студия Ryu Ga Gotoku официально прокомментировала негативную реакцию игроков на демо-версии Yakuza Kiwami 3 и Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties. Разработчики признали наличие технических и визуальных проблем и пообещали устранить их к полноценному релизу игр. Для этого готовится патч 1.11, который должен исправить ошибки с освещением и другие недочёты, а также внести дополнительные улучшения.

Демо, вышедшее на прошлой неделе, столкнулось с волной критики в Steam. Пользователи жаловались не только на графику, но и на общее техническое состояние сборки. В RGG Studio подчеркнули, что демонстрационная версия не отражает финального качества продукта, и заверили, что команда уже работает над правками на основе отзывов сообщества.

Yakuza Kiwami 3 — это полноценный ремейк третьей части серии Like a Dragon, а Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties выступает спин-оффом, посвящённым Ёситаке Минэ. Релиз обоих проектов намечен на 12 февраля 2026 года на PC, PlayStation, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Ранее разработчики уже показывали трейлер с мини-играми из сиротского приюта — одной из самых запоминающихся локаций оригинала.