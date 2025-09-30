RGG Studio сделала Минэ играбельным в Yakuza Dark Ties, хотя изначально его историю хотели показать в ролике

Изначально Yakuza Dark Ties задумывалась лишь как бонусный видеопроект, который должен был сопровождать ремейк Yakuza Kiwami 3. Однако команда RGG Studio решила, что ограничиваться фильмом было бы ошибкой — и подарила фанатам полноценный спин-офф с возможностью сыграть за одного из самых ярких антагонистов серии, Ёситаки Минэ.

По словам режиссёра Рёсукэ Хории, идея видеоролика быстро уступила место более амбициозному замыслу. Разработчики понимали: поклонники захотят не просто наблюдать за историей Минэ, а прожить её сами. Сделать его игровым персонажем оказалось «лучшим способом рассказать его путь». Дополнительным стимулом стала и популярность героя. Несмотря на то что Минэ появляется лишь в Yakuza 3, он стабильно входит в топ любимых персонажей фанатов, что подтвердил продюсер Хироюки Сакамото.

Dark Ties станет последним шансом RGG Studio раскрыть Минэ как героя. В отличие от Кирю, он не движим чувством справедливости и не стремится защищать слабых. Его история мрачнее и стильнее, а развитие от бизнесмена до погружённого в мир якудза человека обещает показать новые грани серии.

В ремейк-пакете контраст будет особенно заметен: драматичная история Минэ соседствует с более лёгким тоном основной линии Yakuza Kiwami 3, где есть и элементы «симулятора отцовства». Такой баланс, по словам Хории, сделает общий опыт ещё ярче.

Релиз Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties состоится 12 февраля 2026 года на Nintendo Switch 2, PlayStation 4 и 5, PC и Xbox Series X|S.