Ryu Ga Gotoku Studio официально анонсировала Yakuza Kiwami 3 — полноценный ремейк третьей части легендарной серии. Объявление прозвучало на презентации RGG Summit и стало одним из главных событий шоу.
Изначально Yakuza 3 вышла в 2009 году на PlayStation 3, а теперь игра возвращается полностью обновлённой. Как и предыдущие ремейки (Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2), новая версия предложит современную графику и дополнительные возможности, включая новые сюжетные сцены.
Важно подчеркнуть, что это не ремастер, а полноценная переработка на движке Dragon Engine, который был впервые использован в Yakuza 6. Игроки смогут выбрать между японской и английской озвучкой, что делает проект доступным для широкой аудитории.
Сюжет вновь сосредоточен на жизни Казуи Кирю. Действие разворачивается в знакомом Камурочо — виртуальной версии токийского Кабукичо, а также на новом месте — в Рюкю, вдохновлённом Окинавой.
Недавно Sega подтвердила, что ремейки первых двух частей выйдут на Nintendo Switch 2 уже в конце года. Однако судьба Yakuza Kiwami 3 пока остаётся загадкой — компания не объявила платформы релиза. Возможно, новые подробности будут раскрыты в ближайшие месяцы.
Возвращение третьей части обещает стать важным событием для всех поклонников серии, ведь именно она закрепила за Yakuza статус культовой франшизы, объединяющей драматичную историю, юмор и незабываемую атмосферу японских улиц.
Ахахаха, Yakuza 3 драматичная история, юмор и атмосфера, ахахаха. Скорее уж убитая первая половина игры, сюжет, пробивающий твой лоб, о котором больше ни разу не вспоминают в последующих частях серии, унылейшая боевка и много всего, о чем даже игроку стыдно.
Согласен. По моему самая неудачная часть.