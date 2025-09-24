Ryu Ga Gotoku Studio официально анонсировала Yakuza Kiwami 3 — полноценный ремейк третьей части легендарной серии. Объявление прозвучало на презентации RGG Summit и стало одним из главных событий шоу.

Изначально Yakuza 3 вышла в 2009 году на PlayStation 3, а теперь игра возвращается полностью обновлённой. Как и предыдущие ремейки (Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2), новая версия предложит современную графику и дополнительные возможности, включая новые сюжетные сцены.

Важно подчеркнуть, что это не ремастер, а полноценная переработка на движке Dragon Engine, который был впервые использован в Yakuza 6. Игроки смогут выбрать между японской и английской озвучкой, что делает проект доступным для широкой аудитории.

Сюжет вновь сосредоточен на жизни Казуи Кирю. Действие разворачивается в знакомом Камурочо — виртуальной версии токийского Кабукичо, а также на новом месте — в Рюкю, вдохновлённом Окинавой.

Недавно Sega подтвердила, что ремейки первых двух частей выйдут на Nintendo Switch 2 уже в конце года. Однако судьба Yakuza Kiwami 3 пока остаётся загадкой — компания не объявила платформы релиза. Возможно, новые подробности будут раскрыты в ближайшие месяцы.

Возвращение третьей части обещает стать важным событием для всех поклонников серии, ведь именно она закрепила за Yakuza статус культовой франшизы, объединяющей драматичную историю, юмор и незабываемую атмосферу японских улиц.