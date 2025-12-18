SEGA готовит большой показ Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - трансляция уже 22 декабря

SEGA и студия Ryu Ga Gotoku Studio анонсировали специальный прямой эфир, полностью посвящённый сборнику Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Презентация состоится 22 декабря в 22:00 по московскому времени и станет главным источником новой информации о проекте перед его релизом.

В ходе трансляции разработчики подробно расскажут о содержимом сборника, продемонстрируют обновлённый геймплей, ключевые игровые механики и новые возможности обеих частей. Судя по анонсу, зрителей ждёт детальный разбор изменений и улучшений, подготовленных для современных платформ.

Посмотреть прямой эфир можно будет на официальных каналах SEGA на YouTube и Twitch. Напомним, релиз Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties намечен на 12 февраля 2026 года. Сборник выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam, став одним из самых заметных релизов серии в следующем году.