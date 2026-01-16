SEGA готовит пробник для фанатов: демоверсия Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties уже на подходе

SEGA и студия Ryu Ga Gotoku подтвердили, что перед релизом Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties игроки смогут опробовать демоверсию. Анонс появился в отчёте о тестировании на PlayStation Blog, а вслед за этим профильные СМИ опубликовали превью и геймплейные ролики. Подробности о составе демо и дате его выхода обещают раскрыть позднее.

Полный релиз Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties состоится 12 февраля на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Switch 2 и PC в Steam. Проект объединяет экстремальный ремейк Yakuza 3 и совершенно новую игру Dark Ties.

В Yakuza Kiwami 3 игроки вновь возьмут под контроль Кадзуму Кирю, который защищает близких ему людей на улицах Окинавы и Токио. Ремейк предлагает переработанную боевую систему, улучшенную графику и дополнительные сюжетные сцены. Dark Ties, в свою очередь, расскажет отдельную историю Йошитаки Мине, расширяя вселенную серии новым экшен-приключением.