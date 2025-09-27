SEGA показала первый геймплей Yakuza Kiwami 3 и анонсировала спин-офф про Минэ

SEGA опубликовала первый геймплейный трейлер Yakuza Kiwami 3 — ремейка третьей части культовой серии. В ролике Кадзума Кирю вновь демонстрирует свою фирменную боевую мощь, разбираясь с противниками при помощи ударов, бросков и подручных предметов.

По сюжету Кирю пытается оставить прошлое позади и заботится о детском доме на Окинаве, но его снова втягивает конфликт между кланом Тодзё и влиятельными политиками.

Ремейк выйдет 11 февраля 2026 года на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Оригинальная Yakuza 3 впервые увидела свет ещё в 2009 году на PS3, позже добравшись до современных платформ.

Одновременно с Kiwami 3 состоится релиз отдельного спин-оффа Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties, в центре которого окажется Ёситака Минэ, главный антагонист оригинальной истории.

Таким образом, поклонников серии ждёт сразу двойное возвращение в мир Yakuza — с переосмысленной классикой и новой главой, раскрывающей знакомого персонажа с неожиданной стороны.