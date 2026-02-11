Серия Yakuza Kiwami завершится третьей частью - Sega готовит новый проект

Серия ремейков Yakuza Kiwami от RGG завершится с выходом третьей игры, Sega готовит новую ветку проектов, сообщил Масайоши Йокояма.

Yakuza Kiwami 3 выйдет 12 февраля и станет последним ремейком в линейке Kiwami. По словам Йокоямы, серия не будет продолжена после этой игры, а компания намерена запустить совершенно новую франшизу с собственным названием и концепцией.

«Это не будет похоже на серию Like A Dragon. Это будет новый проект с другим смыслом, который станет понятен после прохождения Yakuza Kiwami 3», — отметил он во время стрима.

Кроме того, релиз Yakuza Kiwami 3 включает DLC Dark Ties, в котором игроки смогут пройти предысторию антагониста третьей части, Ёситаки Майна. В этом дополнении рассказывается о том, как Майна присоединяется к клану Тодзё, а сам геймплей позволяет выбирать, с какого режима начать игру, напоминая подход Sonic x Shadow Generations.