Создатели Yakuza Kiwami 3 объяснили скандальный кастинг Теруюки Кагава

Назначение японского актёра Теруюки Кагава на роль Го Хамадзаки в Yakuza Kiwami 3 продолжает вызывать споры в сообществе фанатов серии. Ранее игроки запустили кампанию с требованием заменить актёра из-за громкого скандала, связанного с признанным им эпизодом сексуальных домогательств, однако разработчики до сих пор не отреагировали на критику.

Теперь стало известно, почему студия Ryu Ga Gotoku остановила выбор именно на Кагава. В одном из интервью японскому изданию Game Watch режиссёр проекта Рёсуке Хории пояснил, что команде требовался актёр, способный правдоподобно воплотить «скользкого и неприятного» персонажа. По его словам, Хамадзаки — не импульсивный злодей, а навязчивый и отталкивающий тип, и именно такие качества разработчики хотели подчеркнуть в обновлённой версии игры.

Хории отметил, что при подборе актёра учитывалось и дальнейшее появление персонажа в сюжете серии, а Кагава, по мнению команды, лучше всего подходил для передачи нужного образа. В интервью подчёркивалось, что речь шла о профессиональных актёрских качествах, а не о реальных событиях из жизни артиста.

Тем не менее фанаты восприняли эти объяснения неоднозначно. Многие считают выбор актёра неуместным, особенно с учётом ценностей серии Yakuza, где главный герой последовательно выступает против насилия в отношении женщин. Ситуацию усугубляет тот факт, что после скандала от сотрудничества с Кагава отказались крупные бренды, а его репутация в Японии до сих пор остаётся спорной.