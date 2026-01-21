Стали известны системные требования Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

SEGA объявила официальные системные требования Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties в преддверии выхода демоверсии, которая будет доступна сегодня в 19:00 МСК.

Согласно требованиям для ПК, игрокам потребуется как минимум процессор Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 2300X с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX1650, AMD Radeon RX6400 или Intel Arc A380. С такой конфигурацией ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p на низких настройках с частотой 30 кадров в секунду и AMD FSR в сбалансированном режиме. Кроме того, игре потребуется 58 ГБ свободного места на диске.

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-8700K или AMD Ryzen 5 2600X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX3060, AMD Radeon RX 7600 или Intel Arc A770. С такой конфигурацией ПК вы сможете запускать игру в разрешении 1080p/высокие настройки с частотой 60 кадров в секунду. Ещё раз подчеркнём, что это с включенной функцией AMD FSR.

Минимальные (низкие настройки 1080p/30FPS с FSR баланс):

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i3-8100, 3,6 ГГц или AMD Ryzen 3 2300X, 3,5 ГГц

Память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX1650, 4 ГБ или AMD Radeon RX6400, 4 ГБ или Intel Arc A380, 6 ГБ

Место на диске: 58 ГБ свободного места

Рекомендуемые (высокие настройки 1080p/60FPS без FSR):

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i5-8700K, 3,7 ГГц или AMD Процессор: Ryzen 5 2600X, 3,6 ГГц

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060, 12 ГБ или AMD Radeon RX 7600, 8 ГБ или Intel Arc A770, 8 ГБ

Место на диске: 58 ГБ свободного места

Звуковая карта: Совместимое с Windows аудиоустройство

Релиз Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties состоится 11 февраля 2026 года, игра будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo.