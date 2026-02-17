У Yakuza Kiwami 3 всего 63% положительных обзоров в Steam - худший результат во франшизе

Yakuza Kiwami 3 показала худший старт в истории франшизы по пользовательским оценкам в Steam - у игры всего 63% положительных отзывов при более чем 1150 обзорах.

Игроки массово критикуют проект за удаление контента из оригинала, переписанный сюжет и спорный выбор актера на роль Го Хамазаки. Многие фанаты отмечают, что в ремейке отсутствуют многие побочные миссии и мини-игры, включая гольф и развлечения с хостес, которые присутствовали в оригинальной игре.

Некоторые пользователи выражают недовольство тем, что разработчики из RGG Studios, перенося игру на движок Dragon Engine, также уменьшили размер игровой карты. Вместо ремейка пользователи призывают играть в версию Yakuza 3 Remastered, которая ближе к оригиналу.

Однако не все отзывы негативны. Часть игроков положительно оценила боевую систему и новый контент. Фанаты отмечают, что с точки зрения геймплея ремейк значительно превосходит оригинал, даже несмотря на уступающий сюжет.

На агрегаторах Metacritic и Opencritic оценка игры составляет 75/100 баллов.