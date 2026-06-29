В трансляции RGG Studio нашли вероятный намек на Yakuza Kiwami 4

В сообществе Like a Dragon разгорелись обсуждения после недавней трансляции Ryu Ga Gotoku Studio. Зрители заметили изображение с Дайго Додзимой, которое выглядит значительно современнее оригинальной версии из Yakuza 4. Это породило предположения, что студия уже работает над ремейком Yakuza Kiwami 4.

Поводом для слухов стал кадр, показанный во время стрима, посвященного фирменному мерчу серии. На изображении поклонники узнали сцену из четвертой части Yakuza, однако качество модели персонажа и окружения оказалось заметно выше, чем это было возможно на PlayStation 3. Многие решили, что перед ними случайно засветился фрагмент еще не анонсированной игры.

Впрочем, существует и более приземленное объяснение. Дайго уже появлялся в обновленном виде на движке Dragon Engine в Yakuza: Like a Dragon, где использовался в одной из игровых сцен. Не исключено, что дизайнеры просто собрали иллюстрацию для сувенирной продукции из уже существующих моделей, а не использовали материалы нового проекта.

При этом полностью исключать разработку Yakuza Kiwami 4 тоже нельзя. Ryu Ga Gotoku Studio уже допускала подобные утечки: в 2025 году упоминание Yakuza Kiwami 3 появилось на официальном сайте за несколько дней до полноценного анонса.

Главный аргумент против скорого выхода ремейка — занятость самой студии. Сейчас RGG Studio одновременно завершает работу над Stranger Than Heaven, релиз которой намечен на январь 2027 года, а также участвует в разработке Virtua Fighter Crossroads. Даже несмотря на опыт параллельного производства нескольких проектов, запуск еще одного крупного ремейка в такие сроки выглядит маловероятным.

Пока никаких официальных подтверждений существования Yakuza Kiwami 4 нет. Обнаруженное изображение остается лишь поводом для обсуждений, а не доказательством того, что Sega уже готовит следующий ремейк культовой серии.