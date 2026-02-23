ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Yakuza 3 26.02.2009
Экшен, От третьего лица
7.5 164 оценки

Взлом Denuvo в Yakuza Kiwami 3 с помощью гипервизора стал самым быстрым за последние 3 года - всего 11 дней

AceTheKing AceTheKing

Вчера Andreh выпустил взлом защиты Denuvo с помощью гипервизора в Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties "NoCD/NoDVD - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

Как оказалось, данный взлом Denuvo стал самым быстрым за последние три года: игра стала доступна пиратам всего спустя 11 дней после релиза. Предыдущий рекордсмен - Hogwarts Legacy в 2023 году, которую Empress взломала за 13 дней с момента релиза.

Но справедливости ради стоит отметить, что у Empress не было такого "чита" в виде гипервизора, который убирает почти все сложные проверки Denuvo. Это был традиционный взлом, на который у неё ушло много времени и сил.

Однако это не делает ситуацию проще для Irdeto: пираты, которые сильно хотят поиграть в игру за бесплатно, теперь в любом случае могут сделать это, хоть и отключив несколько систем безопасности Windows для запуска взлома. SEGA в любом случае вряд ли будет довольна сложившейся ситуацией - Denuvo перестала выполнять свои функции.

11
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
agula98

Ждём резидент евил реквием в день релиза

8
ka27

У тебя же вроде комп дорогой и при этом не хочешь тратиться на игру ?

2
riptor2012

Уже подкумарили со своим телевизором, кому это нах всралось?

7
agula98

Уже подкумарили скуфы со своим нытьем, бери x64dbg и делай нормальный взлом без тепловизоров

7
-zotik- agula98

А можно просто купиь) знаю знаю, мнение не популярное)

Simondemon -zotik-

Можно, но зачем?) Вроде ясно дали понять, что наших денег им не надо. Я и не настаиваю💁😁

Mедвежуть

Гипервизор не взлом

5
AceTheKing

Игра через гипервизор полностью работает офлайн (даже при первом запуске, связи с серверами Denuvo для получения токена не требуется) и не ограничена по времени - её не могут отрубить или заблокировать извне, как например те же обходы через демо-версии.

Если это не взлом, то и традиционные взломы Denuvo без её полного удаления - тоже не взломы, ибо точно так же могут отвалиться в любой момент после обновления винды. Вся разница для пользователя лишь в необходимости отключения части систем безопасности Windows.

5
Беккер5443 AceTheKing

Чё то этот гипервизор и впн похожи друг на друга.

2
Беккер5443

Никуму никуму никуму эта фифа не нужная нам ваще не ср#лась))))))

4
ratte88

Уймись, пердикс. Якуза - база.

3
Беккер5443 ratte88

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

3