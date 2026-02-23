Взлом Denuvo в Yakuza Kiwami 3 с помощью гипервизора стал самым быстрым за последние 3 года - всего 11 дней

Вчера Andreh выпустил взлом защиты Denuvo с помощью гипервизора в Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Как оказалось, данный взлом Denuvo стал самым быстрым за последние три года: игра стала доступна пиратам всего спустя 11 дней после релиза. Предыдущий рекордсмен - Hogwarts Legacy в 2023 году, которую Empress взломала за 13 дней с момента релиза.

Но справедливости ради стоит отметить, что у Empress не было такого "чита" в виде гипервизора, который убирает почти все сложные проверки Denuvo. Это был традиционный взлом, на который у неё ушло много времени и сил.

Однако это не делает ситуацию проще для Irdeto: пираты, которые сильно хотят поиграть в игру за бесплатно, теперь в любом случае могут сделать это, хоть и отключив несколько систем безопасности Windows для запуска взлома. SEGA в любом случае вряд ли будет довольна сложившейся ситуацией - Denuvo перестала выполнять свои функции.