Yakuza 3 Remastered скоро станет эксклюзивом для комплекта Yakuza Complete Series

В связи с предстоящим выходом Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, цифровая версия Yakuza 3 Remastered скоро перестанет быть доступна для самостоятельной покупки, объявили издатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio. В дальнейшем Yakuza 3 Remastered будет доступна только в составе комплекта Yakuza Complete Series.

В настоящее время Yakuza 3 Remastered доступна в цифровом виде для PlayStation 5, Xbox One и ПК в Steam, GOG, Humble Store и Microsoft Store.

Ryu Ga Gotoku Studio заявили:

Те, кто уже владеет Yakuza 3 Remastered, смогут продолжить играть в неё. Для тех, кто только знакомится с серией и хочет познакомиться с оригинальной версией, она будет доступна при покупке комплекта Yakuza Complete Series.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam 12 февраля.