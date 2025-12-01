Yakuza Kiwami 3 будет содержать важные подсказки о том, в каком направлении будет развиваться серия Like a Dragon

В преддверии открытия выставки Like a Dragon: The Four Ceremonies of Life Exhibition в Токио, директор и исполнительный продюсер RGG Studio Ёкояма Масаёси поделился с GameWatch мыслями о будущем серии Yakuza и важности предстоящего релиза Yakuza Kiwami 3 и Dark Ties. По его словам, эти игры — не просто ремейк и побочная история, а ключ к пониманию дальнейшего направления серии Like a Dragon.

В феврале 2026 года студия выпустит набор, включающий полный ремейк Yakuza 3 и оригинальную побочную игру Dark Ties с Ёситакой Мине в главной роли. Ёкояма подчеркнул, что, сыграв в этот релиз, фанаты смогут получить ясное представление о том, как RGG Studio планирует развивать франшизу. «Если вы думаете, что Yakuza Kiwami 3 — это просто ремейк, вы сильно ошибаетесь», — отметил продюсер. События Dark Ties, по его словам, будут «чрезвычайно шокирующими» и, как подтверждают режиссёр Рёсукэ Хории и Хироюки Сакамото, представляют собой «самую мрачную историю в истории серии».

Особое внимание Ёкояма уделил значимости появления Итибана Касуги. Он считает смену главного героя самым большим поворотным моментом за 20 лет существования серии. Именно благодаря успешному принятию Итибана фанатами студия смогла продолжить развитие Like a Dragon, добавив элементы RPG в основную линейку игр.

Помимо работы над Yakuza Kiwami 3 и Dark Ties, RGG Studio занимается совершенно новой IP Stranger than Heaven и шестой частью серии Virtua Fighter. Релиз набора запланирован на 12 февраля 2026 года для PC (Steam), PS5/PS4, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S, обещая стать ключевым событием для поклонников серии и указателем на её будущее.