Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties дебютировала на первом месте в Японии

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties покорила японский рынок впечатляющими продажами в первую неделю. Согласно данным Famitsu, с 9 по 15 февраля 2026 года было продано 94 004 физических копии игры от SEGA на всех доступных платформах.
Лучшие результаты игра показала на PlayStation 5, где было продано 58 171 копия. На PlayStation 4 было продано 19 845 копий, а на Switch 2 — 15 988 копий. Второе место в рейтинге заняла игра Mario Tennis Fever, эксклюзив для Switch 2, которой удалось продать 39 522 физических копии за первую неделю продаж.
- [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (SEGA, 12.02.26) – 58 171 (новинка)
- [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 12.02.26) – 39 522 (новинка)
- [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 05.02.26) – 32 102 (209 665)
- [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 05.02.26) – 23 617 (183 718)
- [PS4] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (SEGA, 12.02.26) – 19 845 (новинка)
- [SW2] Yakuza Kiwami 3 и Dark Ties (SEGA, 12.02.26) – 15 988 (новинка)
- [PS5] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 05.02.26) – 11 800 (130 598)
- [PS5] Nioh 3 (Koei Tecmo, 06.02.26) – 9 702 (50 272)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05.06.25) – 9 473 (2 825 494)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20.03.20) – 7 265 (8 377 788)
В сегменте аппаратного обеспечения Nintendo Switch 2 сохраняет своё доминирование на японском рынке с 57 779 проданными единицами, что доводит общее количество до более чем 4,4 миллиона. Консоли. В целом, семейство Switch (включая модели OLED, Lite и стандартные) за неделю достигло 26 481 проданной единицы.
Консоли PlayStation 5 (включая стандартную, цифровую и Pro версии) за этот период были проданы в количестве 11 588 единиц. Семейство Xbox Series продолжает демонстрировать скромные результаты в Японии, продав всего 755 единиц.
- Switch 2 – 57 779 (4 430 672)
- Switch OLED Model – 20 226 (9 453 080)
- PlayStation 5 Digital Edition – 6 341 (1 184 279)
- Switch Lite – 4 882 (6 858 772)
- PlayStation 5 – 3 562 (5 891 412)
- PlayStation 5 Pro – 1 685 (322 688)
- Switch – 1 373 (20 241 451)
- Xbox Series X Digital Edition – 646 (27 805)
- Xbox Series S – 97 (340 959)
- PlayStation 4 – 25 (7 930 264)
- Xbox Series X – 12 (322 688)
