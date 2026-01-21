Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties обзавелась демоверсией в Steam

Sega и Ryu Ga Gotoku Studio выпустили бесплатную демоверсию Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties для ПК в Steam. Она также появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 чуть позже. Демоверсия включает в себя фрагменты как из Yakuza Kiwami 3, так и из Dark Ties, позволяя игрокам исследовать части Рюкю, Окинаву (в роли Казумы Кирю) и Камурочо, Токио (в роли Ёситака Мине). В демоверсии нет возможности переноса сохранений или бонусов за прохождение в полную версию игры.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties — это ремейк Yakuza 3 для PlayStation 3, рассказывающий историю Казумы Кирю, пытающегося управлять детским домом на Окинаве, несмотря на попытки превратить территорию, на которой он расположен, в приморский курорт. Dark Ties — это новая история о Ёситаке Мине, который попадает в ряды якудзы после потери своей успешной стартап-компании.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties выйдет во всем мире 12 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.