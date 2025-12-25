Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties представляет трейлер, рассказывающий о бонусе за предзаказ с Ичибаном Касугой

SEGA и RGG Studio выпустили новый трейлер, рассказывающий о бонусе за предзаказ Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, под названием «Легендарный парель: Ичибан Касуга».

Как, вероятно, уже известно фанатам, Ичибан — лицо следующего поколения серии, представленное в Yakuza: Like a Dragon. Он появится в ремейке третьей части в качестве камео, и есть вероятность, что его завербуют в банду Ryukyu Gal Gang.

Банда Ryukyu Gal Gang — одно из новых дополнительных занятий, представленных в ремейке и показанных во время недавней презентации Sega Direct. Чтобы защитить улицы Окинавы, Кирю объединяется с женской байкерской бандой, которую он может тренировать и улучшать, пока они не станут самыми опасными в Японии.

Режим включает командные сражения с широкими возможностями кастомизации: от внешнего вида членов банды до используемого ими оружия, а также миссии, сочетающие в себе бой и стратегию. Те, кто оформит предзаказ игры, также смогут добавить в свой список персонажей Ичибана Касугу, который привнесёт в игру свою харизму и грубую силу.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties выйдет 12 февраля на PS4, PS5, Nintendo Switch 2, Xbox One и ПК. Игра представляет собой переосмысление третьей части серии 2009 года с полностью обновлённой графикой, переработанным геймплеем и множеством дополнительного контента. Среди него — Dark Ties, сюжетный спин-офф, в котором вы сможете сыграть за Ёситаку Мине, главного антагониста игры.