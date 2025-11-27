Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties раскрывает новые системы: жизнь в приюте и путь к славе Канды

SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio представили свежие детали Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, сфокусировавшись на двух ключевых механиках — управлении приютом «Утренняя слава» и системе репутации Канды. Обе части проекта делают акцент на развитии персонажей и расширении повседневной активности, что заметно углубляет знакомый игрокам мир серии.

В обновлённой версии Yakuza Kiwami 3 Кадзума Кирю становится главой приюта на Окинаве. Игрокам предстоит заняться настоящей бытовой рутиной: готовить, ухаживать за огородом, помогать детям с учебой, рыбачить и даже ловить насекомых. Эти мирные занятия напрямую влияют на характеристики Кирю, открывают новые механики и рассказывают личные истории воспитанников. Каждый ребёнок получает собственную сюжетную линию — от мечтаний до тревог, а система «Папин ранг» отражает рост Кирю как опекуна. Начав с простого карри, он постепенно осваивает полный набор рецептов и мини-игр, включая шитьё, timed-ловлю насекомых и обновлённый «Драконий реверси». Созданные вместе с детьми товары можно продавать, улучшая приют и расширяя его возможности.

Dark Ties же переносит фокус на Ёситаки Минэ, отвечающего за формирование репутации Канды. Игрок выполняет поручения жителей Камурочо, принимает участие в «Планах добрых дел» и проходит «Испытания контроля ущерба». Всё это повышает общественное мнение о Кандe — от статуса «Настоящее отребье» до «Настоящего бога». По мере продвижения открываются диалоги «Связи за выпивкой», раскрывающие неожиданные стороны характера Канды и делающие его более объёмным персонажем.

Обновлённые механики показывают, что Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties делает ставку не только на драму и криминальные разборки, но и на глубокие человеческие истории, которые всегда были сердцем серии.