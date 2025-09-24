ЧАТ ИГРЫ
Yakuza 3 26.02.2009
Экшен
7.9 124 оценки

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties выйдет 11 февраля 2026 года с поддержкой русского языка - предзаказы уже открыты

butcher69 butcher69

Ryu Ga Gotoku Studio готовит к выходу Yakuza Kiwami 3, бескомпромиссный ремейк культового приключенческого экшена в жанре beat ’em up. Игра выйдет 11 февраля 2026 года с поддержкой русского языка, а предзаказы уже доступны. Игроки вновь окунутся в судьбу Кадзумы Кирю, который сражается, чтобы защитить близких, на улицах шумной Окинавы и Токио. В ремейке улучшена графика, переработана боевая система, добавлены новые побочные эпизоды и сюжетные линии — мир Yakuza 3 предстает перед игроками с невиданной ранее детализацией и драматизмом.

В комплекте Digital Deluxe Edition игроки получат множество бонусов: любимых персонажей в девчачьей банде Рюкю, модификации для мобильного телефона, культовые костюмы, музыку и оригинальные футболки. Среди наборов — Легендарные братаны и сестрицы, образы для банды Рюкю, дизайн мотоцикла, украшения и обои для мобильного, а также диск с легендарной фоновой музыкой. Предзаказ также дарит Итибана Касугу, любимого героя, который присоединяется к банде Рюкю, а загружаемый контент доступен только для оформивших предзаказ.

Помимо ремейка, в состав издания войдёт Dark Ties — совершенно новая отдельная история Ёситаки Минэ. Спин-офф позволит прожить судьбу Минэ, погружённого в тёмный мир якудза, и исследовать его драматическое путешествие, полное кулачных боёв и захватывающих историй. Дороги Кирю и Минэ пересекутся, открывая новые грани человеческой судьбы и интриг.

Yakuza 3
26.02.2009
Комментарии:  4
Александр Назарко

Ещё и якудзу 0 на русский официально переведут. Кайф

Только сега в своём репертуаре. Обновить купленную 0 до директора ката нельзя. Покупать заново

Ponaro4ky

и сейвы и весь прогресс перенести тоже нельзя :) . ну круто сделано

mikcz

Ваши предложения, что дальше?

Я думаю:

2026 - kiwami 3

2027 - Yakuza 9

2028 - Gaiden про Саеджиму, Дайго или Акияму

2029 - Kiwami 4

Baka Mitai

Раньше думал что нечто подобные лишь влажные мечты. Однако учитывая сегодняшние релизы - возможно все. Мб когда нибудь дождусь ремейка кензан

