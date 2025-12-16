Yakuza Kiwami 3 и Dark Ties получили рейтинг M18 за насилие, нецензурную лексику и темы для взрослой аудитории

Игры Yakuza Kiwami 3 и Dark Ties получили рейтинг M18 от IMDA Singapore, с подробными пояснениями к классификации, описывающими масштабы насилия, нецензурной лексики и тем для взрослой аудитории, присутствующих в сборнике. Рейтинг применяется к объединённому релизу под названием «Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties», который объединяет две приключенческие игры, действие которых происходит в Японии и которые сосредоточены на взаимосвязанных криминальных сюжетах.

Согласно описанию рейтинга, Yakuza Kiwami 3 рассказывает историю Казумы Кирю, бывшего якудзы, чья попытка вести спокойную жизнь, управляя детским домом «Утренняя слава», прерывается, когда он оказывается втянутым в более масштабный заговор, угрожающий этому учреждению. Вторая часть, Dark Ties, посвящена Ёситаке Мине, восходящей фигуре в клане Тодзё, стремящейся к более глубоким связям, выходящим за рамки материального успеха, что привлекает внимание враждебных сил. Обе истории представлены от третьего лица и делают упор на развитие сюжета посредством исследования, сражений и кинематографических сцен.

IMDA присвоила сборнику рейтинг M18 из-за насилия и нецензурной лексики. В описании рейтинга поясняется, что игровой процесс включает в себя выполнение заданий, сражения с врагами, мини-игры и выбор диалогов или действий, которые могут влиять на реакции персонажей и развитие сюжета. В бою можно использовать оружие ближнего и дальнего боя, включая огнестрельное оружие и холодные или тупые предметы, а также предметы окружающей среды. Специальные приёмы могут ещё больше усилить атаки, а победы приносят деньги и улучшения, в то время как еда и напитки восстанавливают здоровье.

В описании рейтинга подчёркивается интенсивность боевых столкновений, указывая на то, что бои могут быть частыми и динамичными, поскольку игроки перемещаются по улицам и другим локациям. В тексте также отмечается, что комбинированные атаки по врагам приводят к визуальным эффектам, таким как брызги крови и пятна на близлежащих поверхностях. Приводятся и более жестокие изображения, включая сцены, в которых персонажей расстреливают с «огромным кровопролитием», а также подразумеваемые смерти от взрывов или удушения. Присутствуют также упоминания о сексуальном насилии и самоубийстве. IMDA отмечает, что в соответствии с правилами M18 «изображения реалистичного насилия, такие как убийство, увечье или причинение других серьёзных травм гуманоидным персонажам», разрешены.

Нецензурная лексика — ещё один фактор классификации. IMDA заявляет, что «частое использование грубой нецензурной лексики» допускается в категории M18. Также упоминается некоторый контент с сексуальным подтекстом, включая сцены с танцовщицами на шесте в откровенных нарядах и диалоги, содержащие сексуальные намёки, упоминания о секс-работницах и подразумеваемую сексуальную активность.

Релиз Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties запланирован на 12 февраля 2026 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam.